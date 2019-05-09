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Центр женского здоровья откроется в Ульяновске в следующем году

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Центр охраны женского здоровья поликлиники № 1 им. Кирова в Ульяновске примет первый пациенток начале 2020 года. На данный момент там завершен основной ремонт, в эксплуатацию его будут вводить постепенно.

Сотрудников в новое учреждение уже набрали. На первом этаже центра будут расположены отделения патологии беременных и сохранения репродуктивного здоровья, отмечает 1ul.ru.

На 4 млн рублей закуплена мебель и медицинское оборудование, в том числе паровой стерилизатор, диагностический сканер для выявления опухолевых изменений, кольпоскопы, фетальный монитор и облучатели-рециркуляторы. В этом году еще 4,2 млн рублей выделено на установку и ввод в эксплуатацию системы вентиляции.

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