Более 10 млрд рублей потратят на здравоохранение в Ульяновской области

В 2019 году Ульяновская область направит на финансирование сферы здравоохранения 10,7 млрд рублей. Порядка 247 млн рублей потратят на борьбу с онкологическими заболеваниями.

По данным областного правительства, средства потребуются на переоснащение областного онкологического диспансера и отделения гематологии детской областной больницы. Кроме того, почти 74 млн рублей направят на развитие материально-технической базы детских поликлиник в нескольких районах. Об этом пишет 1ul.ru.

Около 130 млн рублей из федерального бюджета поступит на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В региональном сосудистом центре планируется обновить оборудование.