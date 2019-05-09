Прямой эфир

Выпрыгивающую из торта Волочкову вырезали из шоу Малахова

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Из программы «Прямой эфир», которая была посвящена дню рождения певца Филиппа Киркорова, а также участию Сергея Лазарева на международном песенном конкурсе «Евровидение», вырезали сцену, в которой балерина Анастасия Волочкова выпрыгивает из праздничного торта в конце программы.

«Это было так ярко! Когда выпорхнула Волочкова, все стали аплодировать», — передает «Собеседник» слова людей, присутствовавших в студии и наблюдавших эту картину.

В эфире кадры с вылезающей из торта балериной тем не менее так и не появились. Как пишет издание, это могло произойти, поскольку «высокие боссы» посчитали, что появление Волочковой «затмило» предыдущую часть программы.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Участником от России стал Сергей Лазарев, он исполнит композицию Scream. Продюсером артиста на конкурсе является Филипп Киркоров.

30 апреля Киркорову исполнилось 52 года.

Ранее в апреле Волочкова призналась, что вышедшая в 2010 году ее первая автобиография содержала в себе много неправды, однако сейчас она работает над новой «откровенной» книгой.

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