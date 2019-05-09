Восьмилетняя девочка в Петербурге делила квартиру с сотнями крыc
В захламленной петербургской квартире нашли восьмилетнего ребенка, жившего в жутких условиях. Девочка учится во 2 классе, мама и бабушка злоупотребляют алкоголем и разводят крыс на продажу.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В захламленной петербургской квартире нашли восьмилетнего ребенка, жившего в жутких условиях. Девочка учится во 2 классе, мама и бабушка злоупотребляют алкоголем и разводят крыс на продажу.
Подробнее — в сюжете «Известий».