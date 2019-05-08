Тверские дорожники благоустроили территории у воинских захоронений

В Тверской области в преддверии Дня Победы дорожные службы провели благоустройство территорий у воинских захоронений, которые располагаются около региональных автодорог.

Субботники провели коллективы дорожно-эксплуатационных организаций. Они привели в порядок территории в Бологовском, Западнодвинском, Калининском, Торжокском, Ржевском, Осташковском и других районах, пишут «Тверские ведомости».

Издание отдельно отмечает, что в этом году были проведены работы в селе Медное в Калининском районе. Воинское захоронение было благоустроено, здесь провели работы по досыпке, планировке и уплотнению основания. Также было уложено новое плиточное покрытие.