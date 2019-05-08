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Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

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Президент России Владимир Путин назначил главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Данный указ в среду, 8 мая, в ходе селекторного совещания зачитал министр обороны Сергей Шойгу.

Этим же документом предусматривается назначение командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным — вице-адмирал Александр Моисеев, сообщает «Газета.Ру».

Отмечается, что бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Николай Евменов родился в 1962 году в Москве, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Служил старшим помощником, а затем командиром подводных лодок К-490 и К-506. После обучения в Академии Генштаба возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок, был командующим Подводными силами Тихоокеанского флота. В 2012 году стал начальником штаба Северного флота, а в 2016-м был назначен его командующим.

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