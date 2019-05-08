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Более 70 тыс. эчпочмаков приготовят для гостей WorldSkills в Казани

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Казань готовится к проведению мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Уже известно, что его участников будут угощать национальными блюдами татарской кухни. На одного человека хотят приготовить около 1,5 кг еды — всего 20 наименований.

Всего же, как уточняет ИА «Татар-информ» со ссылкой на организаторов, для 4 тыс. представителей национальных делегаций приготовят около 6 тыс. кг еды, в том числе более 70 тыс. эчпочмаков, почти 19 тыс. беккенов и около 37 тыс. губадий. Кроме того, для участников напекут 18 тыс. пирожков с вишней и 13 тыс. пирожков с черной смородиной, злаковые и пшеничные булочки.

Фуд-корты обустроят на территории международного выставочного центра «Казань Экспо», в деревне WorldSkills , в городских гостиницах и местах сбора групп посетителей, на объектах проведения официальных мероприятий и приемов.

Чемпионат WorldSkills-2019 должен пройти в Казани в августе. Его участники будут проживать в Приволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Для этого им предоставят деревню Универсиады, а в учебном корпусе будет размещен регистрационный центр.

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