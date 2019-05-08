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Премьера фильма «Коридор бессмертия» состоялась 8 мая

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Фото: Каропрокат
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Фильм «Коридор бессмертия» вышел в широкий прокат 8 мая. Он посвящен празднику Победы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Первыми картину смогли посмотреть жители Владивостока. Ранее премьерные показы фильма состоялись в Москве и Санкт-Петербурге. Картину зрителям представили режиссер-постановщик, соавтор сценария, продюсер Федор Попов, актеры Анастасия Цибизова, Артем Алексеев и другие.

В ленте показан малоизвестный, но судьбоносный эпизод блокады Ленинграда — строительство и работа железнодорожной линии Поляны–Шлиссельбург. Этот участок дороги стал главным связующим звеном между осажденным городом и Большой землей.

По словам режиссера фильма Федора Попова, события, о которых говорится в фильме, «одновременно и великие, и грандиозные, и трагические».

Зрители остались довольны просмотром.

«Это то кино о войне, которое нужно снимать. Без фантазий и ссылки на то, что у меня, мол, такое видение, художественное. (…) Фильм произвел сильное впечатление, показал войну не только как сражения, обстрелы и бомбежки. Показана иная сторона войны — работа, тяжелейшая, физическая, которую надо выполнять каждодневно, под бомбежками, несмотря на страх смерти и смерть окружающих», — сказал после просмотра во Владивостоке Сергей Слободчиков.

С ним согласна Елена Николаева из Приморского края. «Посчастливилось. Сходила в кинотеатр первый же день показа «Коридора бессмертия». Теперь могу сказать: посчастливилось. Ощущения — как будто окунулась в ту реальность: антураж голодного военного времени, темень на экране, передающая людское отчаяние, и надежда на хоть какой-нибудь перелом в войне и в жизни», — сказала она.

Фильм снимался при поддержке Министерства культуры России, Министерства обороны России, Фонда кино, Российского военно-исторического общества.

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