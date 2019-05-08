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Эксперты раскрыли самые популярные способы нажиться на туристах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Эксперты из туристической ассоциации АВТА заявили, что в 2018 году только в Британии более 5 тыс. путешественников пострадали от мошенников. Также они рассказали о самых популярных способах обмана туристов.

Как пишет The Sun, самым популярным видом мошенничества стала продажа поддельных авиабилетов или предложение бесплатных перелетов. В последнем случае у туристов обманным путем узнают личные данные и номера счетов. По словам специалистов, чаще всего на такой вид мошенничества попадаются люди, которые планируют отправиться к друзьям или родственникам в Индию или Африку.

Кроме того, порядка 25% всех случаев мошенничества связаны с бронированием жилья: туристам предлагают оплатить отпуск на вилле, которой не существует либо которая сдается от имени владельца, не имеющего отношения к сделке. Также различные агентства значительно завышают цены туров для паломников, а путевки могут быть предложены организациями, которые вовсе не умеют планировать такие поездки, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в апреле россияне рассказали, что больше всего в поведении земляков во время отдыха за границей их раздражает любовь к выпивке и недоброжелательность. Также многих раздражает неуважительное отношение к традициям страны, в которой они отдыхают, и стремление показать свои богатство и статус.

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