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Около сотни домов на Сицилии выставили на продажу за €1

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Фото: Global Look Press/Stephan Knödler
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Власти итальянского города Муссомели на юге Сицилии продают дома по цене в €1. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила британская газета The Sun.

В общей сложности на продажу было выставлено 100 заброшенных зданий. В ближайшее время, как ожидается, появятся еще 400 предложений.

Согласно условиям сделки, покупатель должен в течение года отреставрировать купленный объект недвижимости, в противном случае он рискует потерять страховой депозит в размере свыше €7 тыс.

По данным издания, ремонт обойдется владельцу приблизительно в €313 на 1 кв. м. Кроме того, покупателю придется заплатить взнос от €3,6 тыс. до €5,8 тыс.

Как уточняет газета, жители небольших населенных пунктов и деревень в Италии в последнее время всё чаще переезжают в крупные города, и местные власти организовывают подобные программы для того, чтобы восстанавливать заброшенные здания.

17 января сообщалось, что в итальянской Самбуке, расположенной на южном острове Сицилия, в целях восстановления коммуны пустующие дома также выставили на продажу за €1.

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