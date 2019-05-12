Дворцовый пост: один день из жизни королевы

Жизнь монаршей особы — это не только балы и приемы, она подчинена жесткому графику, расписана буквально по минутам и по большей части не отличается от будней ее подданных. Королевский день начинается в 8 утра, когда камеристка будит Елизавету II и приносит ей приготовленный заранее костюм. Ровно в 9 утра королева приступает к завтраку и предпочитает это делать в одиночестве, просматривая свежую прессу. В это время под окнами начинает играть придворный волынщик. Меню монархов ничем не отличается от утреннего набора блюд их подданных: хлопья с йогуртом, яйца, тосты с джемом, несладкий чай с молоком, фреш
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Фото: Getty Images/Peter Macdiarmid
Меню для королевы составляется на несколько дней вперед и вывешивается на кухне. Дважды в неделю она выбирает блюда по карте, составленной личным шеф-поваром монаршей семьи Марком Флэнаганом. Предпочтение Елизавета отдает продуктам, произведенным на собственных фермах
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Фото: Getty Images/WPA/Nick Ansell
Марк Флэнаган руководит процессом приготовления блюд на королевской кухне
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Фото: Getty Images/Mary McCartney
В 10 утра у королевы начинается рабочий день. К этому моменту уже готов знаменитый красный портфель, который она берет во все официальные поездки. В нем Елизавете II приносят документы для ознакомления и на подпись
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Фото: Getty Images/Tim Graham
После этого начинается работа с письмами. Ежедневно королеве приходят сотни посланий, во дворце даже есть свое почтовое отделение. На каждом почтовом ящике есть две буквы и цифры, по которым можно определить, кто правил страной в то время, когда они были выпущены. Знак EIIR (Elizabeth II reign) означает, что этот ящик был произведен при Елизавете II
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Фото: Getty Images/Anwar Hussein Collection
Елизавета придает большое значение работе с корреспонденцией. Она просматривает все письма, адресованные лично ей, и старается ответить на большинство из них. Так как одарить всех адресатов своим вниманием она не может, на часть посланий отвечают помощники. Но подписи под каждым ответом королева ставит лично
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Фото: Getty Images/WPA/Dominic Lipinski
Далее во дворце начинаются утренние аудиенции. Послы иностранных государств, министры, общественные деятели, священнослужители — каждая встреча длится не менее 15 минут и требует определенной подготовки. 20 февраля Елизавета II принимала посла Сьерра-Леоне в Великобритании Тамбу Ламину с супругой
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Фото: Getty Images/Indigo/Max Mumby
Иногда королева садится за руль своего Range Rover. Она единственный человек в Соединенном Королевстве, который может водить машину без прав. Елизавета опытный водитель: она впервые села за руль еще во времена Второй мировой войны, когда служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе
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Фото: Getty Images/
Три раза в год королевская семья устраивает в Букингемском дворце садовые вечеринки. На них приглашают до 30 тыс. гостей. Чтобы королевская семья, которая находится на торжествах в течение трех часов, могла пообщаться с наибольшим количеством приглашенных, составляется специальный график. Гости же могут прогуливаться в саду целый день
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Традиция проведения садовых вечеринок появилась при королеве Виктории в XIX веке. Получить приглашение на лужайку Букингемского дворца — огромная честь. Для каждого такого торжества готовятся специальные угощения: 20 тыс. пирожных, 20 тыс. сэндвичей и 27 тыс. чашек чая
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Фото: Getty Images/UK Press/Mark Cuthbert
Раз в год Елизавета II с семьей, облачившись в подходящую случаю одежду, отправляется на Королевскую конную выставку в Виндзорском замке. В течение недели здесь проводятся соревнования и объездка лошадей
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Фото: Getty Images/Indigo/Max Mumby
Королева Елизавета II (справа) следит за скачками, в которых принимает участие одна из ее лошадей
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Фото: Global Look Press/instagram/face to face
Самая известная страсть королевы Елизаветы II — разведение собак. В день своего 90-летнего юбилея в 2016 году она снялась со своими питомцами — двумя корги Уиллоу и Холли и двумя дорги (метис корги и таксы) Вулканом и Кэнди. Корги стали ее постоянными компаньонами с 1944 года, когда на 18-летие ей подарили первого щенка — Сьюзан. Все последующие 30 питомцев были потомками Сьюзан. В прошлом году последний королевский корги по кличке Уиллоу умер в возрасте 14 лет. У Елизаветы остались две собаки — дорги Вулкан и Кэнди. После смерти Уиллоу королева приняла решение больше не заводить собак. Она боится, что, если с ней что-то случится, никто не сможет о них достойно позаботиться
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