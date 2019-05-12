Дворцовый пост: один день из жизни королевы

Жизнь монаршей особы — это не только балы и приемы, она подчинена жесткому графику, расписана буквально по минутам и по большей части не отличается от будней ее подданных. Королевский день начинается в 8 утра, когда камеристка будит Елизавету II и приносит ей приготовленный заранее костюм. Ровно в 9 утра королева приступает к завтраку и предпочитает это делать в одиночестве, просматривая свежую прессу. В это время под окнами начинает играть придворный волынщик. Меню монархов ничем не отличается от утреннего набора блюд их подданных: хлопья с йогуртом, яйца, тосты с джемом, несладкий чай с молоком, фреш