Назван объем инвестиций «Русала» в корпоративную медицину труда на заводах

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, курирующий вопросы общественного здоровья, совершил рабочие визиты на Красноярский и Иркутский алюминиевые заводы «Русала». Он ознакомился с результатами работы компании по развитию собственной медицинской службы и проектами организации мониторинга антропогенного воздействия на окружающую среду в регионах присутствия.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, в течение прошлого года «Русал» инвестировал порядка 720 млн рублей в развитие медицины труда на своих промышленных площадках. Профилактикой непроизводственных несчастных случаев занимается собственная медицинская служба «Русал Медицинский центр» (РМЦ).

На всех заводах компании внедряются технологии, направленные на охрану окружающей среды, и используются сертифицированные средства индивидуальной защиты. Эти меры призваны предотвратить появление профессиональных заболеваний у работников.

Также проводится работа по экологической модернизации производственных мощностей «Русала». Она, в частности, предполагает переход заводов на технологию «Экологический Содерберг», обеспечивающую высокую герметичность электролизеров, совершенствование газоочистных установок, разработку и постепенное внедрение системы замкнутого водооборота для основных производственных процессов, а также вовлечение в переработку отходов производства.

В конце марта «Русал» совместно «Русгидро» запустил на полную мощность первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в Красноярском крае. Предприятие входит в состав Богучанского энерго-металлургического объединения.