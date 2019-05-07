Прямой эфир

Назван объем инвестиций «Русала» в корпоративную медицину труда на заводах

0
Фото: пресс-служба РУСАЛ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, курирующий вопросы общественного здоровья, совершил рабочие визиты на Красноярский и Иркутский алюминиевые заводы «Русала». Он ознакомился с результатами работы компании по развитию собственной медицинской службы и проектами организации мониторинга антропогенного воздействия на окружающую среду в регионах присутствия.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, в течение прошлого года «Русал» инвестировал порядка 720 млн рублей в развитие медицины труда на своих промышленных площадках. Профилактикой непроизводственных несчастных случаев занимается собственная медицинская служба «Русал Медицинский центр» (РМЦ).

На всех заводах компании внедряются технологии, направленные на охрану окружающей среды, и используются сертифицированные средства индивидуальной защиты. Эти меры призваны предотвратить появление профессиональных заболеваний у работников.

Также проводится работа по экологической модернизации производственных мощностей «Русала». Она, в частности, предполагает переход заводов на технологию «Экологический Содерберг», обеспечивающую высокую герметичность электролизеров, совершенствование газоочистных установок, разработку и постепенное внедрение системы замкнутого водооборота для основных производственных процессов, а также вовлечение в переработку отходов производства.

В конце марта «Русал» совместно «Русгидро» запустил на полную мощность первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в Красноярском крае. Предприятие входит в состав Богучанского энерго-металлургического объединения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С поправкой на эко: к восстановлению лесов в регионах присоединился крупный бизнес
Благодаря проекту «Русала» темпы поглощения углекислого газа вырастут быстрее
Биржа в Лондоне сняла ограничения на сделки с «Русалом» для участников торгов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017