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Бывший чешский вратарь «Авангарда» покончил с собой

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Фото: twitter.com
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Бывший вратарь омского хоккейного клуба «Авангард» и тольяттинской «Лады», а также сборной Чехии Адам Свобода умер в возрасте 41 года. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».

Причины смерти спортсмена не уточняются.

По информации чешской газеты Hokej, бывший игрок покончил с собой до полудня во вторник, 7 мая. Мотивы самоубийства Свободы неизвестны.

Адам Свобода выступал за сборную Чехии с 2001 по 2008 год, где провел 32 матча. В составе национальной сборной он выиграл золотую и серебряную медали чемпионатов мира и дважды побеждал в Чешской экстралиге.

В сезоне 2005–2006 годов он также играл в составе «Лады», а в сезоне 2008–2009 годов — в составе «Авангарда». Хоккеист завершил карьеру в 2017 году в казахстанском «Бейбарысе».

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