В Британии выбрали самую сексуальную женщину-сантехника

Жительницу британского города Кру Карли Гэйл признали самой красивой женщиной-сантехником в королевстве, пишет издание Daily Mail.

30-летняя англичанка начала свою карьеру в 15 лет — помогала своему отцу по выходным. Она научилась паять трубы и другим тонкостям ремесла. Далее Гэйл окончила местный колледж, где была одной из двух девушек среди 200 молодых людей.

По словам Гэйл, ее услуги пользуются большим спросом, особенно среди других женщин, пожилых людей и других «уязвимых» клиентов. Сейчас она зарабатывает £36 тыс. (более 3 млн рублей) в год.

Тем не менее Гэйл жалуется, что часто сталкивается с сексизмом. К примеру, клиенты порой сомневаются, способна ли она выполнять работу сантехника.

Несмотря на интенсивный труд, британка признается, что ей по-прежнему нравится чувствовать себя красивой и делать маникюр. Однако на работе Гэйл приходится обматывать пальцы изолентой или скотчем, чтобы не повредить лак.

Ранее, в апреле, самую красивую сотрудницу выбрали в Росгвардии. Победу одержала прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга.