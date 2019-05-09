Огонь на поражение: в Южном военном округе прошли комплексные учения

В трех регионах Южного Кавказа прошли масштабные учения войск ЮВО. Солдаты отрабатывали навыки борьбы с диверсантами и террористами. В учениях были задействованы авиация и флот, в частности малые корабли «Буян-М» Каспийской флотилии (на фото). «Известия» подготовили специальный фоторепортаж с места событий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Пусковые установки ракет «Калибр-М» ракетного корабля «Дагестан»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Ракетный корабль «Дагестан» уничтожает корабль условного противника огнем 76-мм пушки АК-176
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Учебные стрельбы боевых кораблей Каспийской флотилии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Каштан» отражает воздушный удар вероятного противника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Морская пехота штурмует берег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Истребитель Су-27СМ3 на аэродроме в Крымске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Личный состав учится действовать в условиях химической атаки террористов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Мотострелки ведут бой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Боевой вылет истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Военная полиция нейтрализует «террориста»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Боевой пловец Каспийской флотилии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Танки Т-72Б3 отражают атаку вероятного противника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Высадка воздушного десанта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Боевые вертолеты Ми-28Н уничтожают позиции вероятного противника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Вахтенный матрос на подводной лодке «Ростов-на-Дону»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Экипаж подводной лодки следит за условным противником
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Боевая техника форсирует реку Дон под прикрытием ударных вертолетов Ми-28Н
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