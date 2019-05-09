Огонь на поражение: в Южном военном округе прошли комплексные учения

В трех регионах Южного Кавказа прошли масштабные учения войск ЮВО. Солдаты отрабатывали навыки борьбы с диверсантами и террористами. В учениях были задействованы авиация и флот, в частности малые корабли «Буян-М» Каспийской флотилии (на фото). «Известия» подготовили специальный фоторепортаж с места событий