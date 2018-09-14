«Восток–2018»: самые масштабные военные учения современности

В четверг, 13 сентября, завершился основной этап масштабных совместных боевых учений войск ЦВО и ВВО, Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии — «Восток-2018»
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Фото: ДИМК МО РФ
Всего в военных учениях на востоке задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения
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Фото: ДИМК МО РФ
Для участия в военных учениях военнослужащие Северного и Тихоокеанского флотов перевели свои корабли и подводные лодки в акватории Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов из мест постоянного базирования
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Фото: ДИМК МО РФ
Согласно легенде учений, совместная группировка российских вооруженных сил, Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и вооруженных сил Монголии совместно отражали массированное наступление противника, который прорвался через государственную границу
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Фото: ДИМК МО РФ
Союзникам было поручено всеми средствами остановить его и перейти в наступление
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Фото: ДИМК МО РФ
Российская группировка состояла из танковой дивизии и шести бригад — пяти мотострелковых и одной танковой
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Фото: ДИМК МО РФ
НОАК была представлена мотопехотной бригадой, а монгольские вооруженные силы — мотострелковой ротой
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Фото: ДИМК МО РФ
В ходе маневров применялись практически всё вооружение и военная техника из арсенала сухопутных войск, ВДВ и ВКС
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Фото: ДИМК МО РФ
По условному противнику был нанесен мощный удар самыми современными российскими РСЗО «Торнадо-1» и «Ураган», а также ТОС-1 «Буратино» и «Солнцепек»
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Фото: ДИМК МО РФ
Авиагруппа из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95 и шести дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла массированный удар крылатыми ракетами
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Фото: ДИМК МО РФ
Также в учениях принимали участие фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ и сверхзвуковые перехватчики Миг-31
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Фото: ДИМК МО РФ
Одним из самых ярких эпизодов учений стала высадка оперативно-тактического десанта в тылу «противника». Для выброски личного состава и техники были использованы 25 военно-транспортных самолетов Ил-76МД. В десантной операции приняли участие вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-24П, Ка-52 и самый большой вертолет в мире Ми-26
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Фото: ДИМК МО РФ
В рамках «Восток–2018» впервые массово применялись беспилотные аппараты. На всем протяжении учебного боя работали БПЛА ближнего действия, средней и малой дальности «Элерон-3», «Орлан-10» и «Форпост»
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Фото: ДИМК МО РФ
БПЛА вели разведку, наводили артиллерию и авиацию на цели и даже вели радиоэлектронное подавление. Кроме того, беспилотники фиксировали поражение целей
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Фото: ДИМК МО РФ
Одновременно войска учились бороться с беспилотными летательными аппаратами условного «противника»
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Фото: ДИМК МО РФ
В ходе учений жаркие бои развернулись не только в небе и на суше, но и в радиоэлектронном спектре
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Фото: ДИМК МО РФ
В честь завершения первого этапа на забайкальском полигоне Цугол прошел парад участников и состоялся смотр военной техники
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Фото: ДИМК МО РФ
Российскую армию на параде представляли более 200 единиц техники, Китай — свыше 50. Также в марше участвовали подразделения Монголии
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Фото: ДИМК МО РФ
После окончания маневров состоялся полевой смотр войск участников маневров
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Фото: ДИМК МО РФ
Понаблюдать за учениями и парадом приехал и президент РФ Владимир Путин
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Фото: ДИМК МО РФ
Глава государства также наградил 10 военнослужащих из РФ, Китая и Монголии, отличившихся во время учений «Восток-2018»
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Фото: ДИМК МО РФ
В ходе проведения основного этапа учений министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Китай будут проводить совместные военные учения на регулярной основе
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Фото: ДИМК МО РФ
На 14 сентября запланировано проведение учебно-боевых полетов на применение, которые выполнят экипажи самолетов дальней, армейской, бомбардировочной, штурмовой, морской, истребительной и разведывательной авиации
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Фото: ДИМК МО РФ
Военные учения «Восток-2018» проводятся с 11 по 17 сентября под личным руководством Сергея Шойгу
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Фото: ДИМК МО РФ
Цугол — один самых больших военных полигонов не только в России, но и во всем мире. Расположенный в 250 км от Читы, он позволяет разместить более 10 тыс. военнослужащих и сотни единиц техники
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