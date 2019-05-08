Стоп! Снято: знаменитости не стали надевать лишнего на Met Gala

В Нью-Йорке в ночь на 7 мая прошел традиционный ежегодный Бал Института костюма Метрополитен-музея, известный как Met Gala. Звезды шоу-бизнеса и знаменитости со всего мира собрались в самых экстравагантных нарядах — часто, как у Эмили Ратаковски, выбравшей платье от Питера Дундаса, почти ничего не скрывающих. Вообще большинство гостей, кажется, на этот раз решили снять побольше одежды, нежели надеть ее. «Известия» подготовили фотогалерею с самыми диковинными моделями, показанными на мероприятии