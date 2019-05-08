Стоп! Снято: знаменитости не стали надевать лишнего на Met Gala

В Нью-Йорке в ночь на 7 мая прошел традиционный ежегодный Бал Института костюма Метрополитен-музея, известный как Met Gala. Звезды шоу-бизнеса и знаменитости со всего мира собрались в самых экстравагантных нарядах — часто, как у Эмили Ратаковски, выбравшей платье от Питера Дундаса, почти ничего не скрывающих. Вообще большинство гостей, кажется, на этот раз решили снять побольше одежды, нежели надеть ее. «Известия» подготовили фотогалерею с самыми диковинными моделями, показанными на мероприятии
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Певица Леди Гага появилась сразу в четырех платьях, которые снимала одно за другим. В итоге эпатажная певица осталась лишь в мини-шортах и топе-бюстье
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Актер Джаред Лето явился в платье-балахоне от Gucci и с восковой копией собственной головы в руках
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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актриса Лупита Нионго потрясла собравшихся не только платьем Versace, но и прической в стиле «афро-Мария-Антуанетта»
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Рэпер Карди Би продемонстрировала платье от Тома Брауна с поистине королевским трехметровым шлейфом и почти открытой грудью, едва прикрытой прозрачной газовой тканью и двумя рубинами по 44 карата и $250 тыс. каждый
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Актер Эра Миллер выбрал элегантный и отчасти старомодный костюм Burberry, зато добавил себе органов чувств: на его лице сияли сразу семь глаз
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Sonia Moskowitz
Бренд Moschino создал для певицы Кэти Перри платье-люстру. Пожалуй, ей к лицу...
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Актриса Эль Фэннинг показала новейшие тенденции в искусстве маникюра
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Джулианна Мур пришла в платье Valentino из ткани металлик. По меркам мероприятия, пожалуй, даже скучноватом
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Бенедикт Камбербэтч, с тростью в одной руке и супругой Софи Хантер — в другой, перенес зрителей из трэш-шапито в эпоху колониального шика
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Личный стилист певицы Жанель Монэ Александра Манделкорн вдохновлялась при создании этого наряда полотнами Пикассо и Дали
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Супермодель Белла Хадид появилась на красной дорожке с главным дизайнером Moschino Джереми Скоттом, который и создал украшавшее их тела великолепие
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Платье актрисы Кэти Холмс лишь выглядит скромным: дизайнер Зак Позен пустил на него 275 м самого дорогого тюля
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