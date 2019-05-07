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Жванецкий из-за перелома руки пропустит фестиваль в Эстонии

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Российский сатирик Михаил Жванецкий из-за перелома руки пропустит ежегодный международный литературный фестиваль Prima Vista, который с 8 по 11 мая пройдет в эстонском городе Тарту. Об этом во вторник, 7 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на координатора русскоязычной программы мероприятия Ольгу Эйнасто.

Она рассказала, что организаторы не стали искать экстренную замену Жванецкому, так как на фестивале представлен сильный состав участников. Он пройдет под девизом «Шутки в сторону», все мероприятия бесплатны для посетителей.

9 апреля стало известно, что Жванецкий сломал руку, из-за чего юбилейный концерт, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли на 9 июня.

Народный артист России, исполнитель своих литературных произведений, Михаил Жванецкий отметил 85-летие 6 марта.

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