Якутский школьник получил награду МВД за задержание грабителя

В Якутске ученик 11-го класса школы № 31 Филипп Кириллин получил награду из рук министра внутренних дел Якутии генерал-майора полиции Владимира Прокопенко. Школьник самостоятельно задержал грабителя.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, во вторник, 7 мая, в зале коллегии министерства состоялась церемония награждения. Генерал-майор вручил школьнику благодарственное письмо и наградные наручные часы, пишет ИА SakhaNews.

Инцидент произошел 4 мая, когда Филипп подходил к школе. Он заметил подозрительного мужчину, который шел с женской сумкой в руках, а затем услышал крики и плач. Школьник сумел задержать неоднократно судимого мужчину, который подозревается в нападении на несовершеннолетнюю девушку.