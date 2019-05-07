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Якутский школьник получил награду МВД за задержание грабителя

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В Якутске ученик 11-го класса школы № 31 Филипп Кириллин получил награду из рук министра внутренних дел Якутии генерал-майора полиции Владимира Прокопенко. Школьник самостоятельно задержал грабителя.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, во вторник, 7 мая, в зале коллегии министерства состоялась церемония награждения. Генерал-майор вручил школьнику благодарственное письмо и наградные наручные часы, пишет ИА SakhaNews.

Инцидент произошел 4 мая, когда Филипп подходил к школе. Он заметил подозрительного мужчину, который шел с женской сумкой в руках, а затем услышал крики и плач. Школьник сумел задержать неоднократно судимого мужчину, который подозревается в нападении на несовершеннолетнюю девушку.

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