Сезон фонтанов начался в Тамбове

В Тамбове начали работать более 20 фонтанов. Специалисты готовят к открытию декоративную конструкцию на реке Цне.

Одним из наиболее привлекательным для горожан называют цветомузыкальный фонтан возле областной администрации. Кроме того, запущен один из старейших фонтанов города, который находится возле железнодорожного вокзала. К сезону все фонтаны были приведены в порядок, сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения произвели необходимый ремонт и теперь будут следить за состоянием технических сооружений в течение всего сезона. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

К открытию готовится плавающий фонтан на Цне. Его запуск планируется после завершения ремонтных работ на плотине и восстановления нужного уровня воды в реке.

Тамбовчан просят не выливать пенообразующие жидкости в фонтаны и не выбрасывать в воду мусор, так как это может привести к поломке сооружения.