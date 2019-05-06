Сезон фонтанов в Сыктывкаре начнется 8 мая

В Сыктывкаре состоялся тестовый запуск фонтанов на Театральной площади. Чаши уже заполнены водой, конструкции полностью исправны. Технику планируют включить к 8 мая, если не будет сильного похолодания.

Как передает ИА «Комиинформ», в настоящее время готовят к запуску и фонтаны, расположенные возле городской администрации и Детского мира.

Обновленные фонтаны на Стефановской площади начнут работу позже, 12 июня. Такой срок обусловлен благоустройством территории вокруг фонтанов.