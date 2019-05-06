Прямой эфир

Сезон фонтанов в Сыктывкаре начнется 8 мая

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре состоялся тестовый запуск фонтанов на Театральной площади. Чаши уже заполнены водой, конструкции полностью исправны. Технику планируют включить к 8 мая, если не будет сильного похолодания.

Как передает ИА «Комиинформ», в настоящее время готовят к запуску и фонтаны, расположенные возле городской администрации и Детского мира.

Обновленные фонтаны на Стефановской площади начнут работу позже, 12 июня. Такой срок обусловлен благоустройством территории вокруг фонтанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сезон фонтанов торжественно откроют в Ульяновске
Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017