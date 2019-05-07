Автобусы в Петрозаводске изменили схему движения из-за Радоницы
Администрация автовокзала в Петрозаводске внесла изменения в расписание пригородных автобусов. Это связано с православным праздником Радоница.
Как уточняет ИА «Карелinform», изменено время прибытия и отправки автобусов на местные кладбища — в Вилге и Бесовце. Подобное расписание будет действовать лишь один день.
Радоницей православные христиане называют день поминовения усопших. Праздник встречают на девятый день после Пасхи. В этот день принято посещать кладбища и молиться об умерших.