Автобусы в Петрозаводске изменили схему движения из-за Радоницы

Администрация автовокзала в Петрозаводске внесла изменения в расписание пригородных автобусов. Это связано с православным праздником Радоница.

Как уточняет ИА «Карелinform», изменено время прибытия и отправки автобусов на местные кладбища — в Вилге и Бесовце. Подобное расписание будет действовать лишь один день.

Радоницей православные христиане называют день поминовения усопших. Праздник встречают на девятый день после Пасхи. В этот день принято посещать кладбища и молиться об умерших.