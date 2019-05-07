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Разработка первого российского атомного авианосца начнется в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Андрей Лузик
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Работы по созданию первого отечественного атомного авианосца начнутся в 2023 году. Они включены в государственную программу вооружения.

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«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года», — приводит ТАСС слова источника в судостроительной отрасли.

По его словам, корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение около 70 тыс. т.

В Объединенной судостроительной корпорации уточнили агентству, что пока конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали. «В случае поступления такого заказа от военного ведомства предприятия корпорации будут готовы его реализовать», — заявили в ОСК.

На данный момент ВМФ России располагает одним авианесущим кораблем — тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» с неатомной энергетической установкой. Он проходит ремонт с модернизацией и должен вернуться в строй в 2021 году.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 9 апреля, что 25% работ по ремонту и модернизации «Адмирала Кузнецова» в настоящее время уже выполнено.

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