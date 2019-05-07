Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына

Мария Долорес Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, восхитилась несуществующим достижением сына.

В Twitter Авейру прокомментировала фотографию сына с ненастоящим текстом. В нем говорится, что «Ювентус» находился в кризисе до прибытия португальского футболиста и благодаря ему сумел стать чемпионом спустя почти 20 лет.

«Моя гордость, сын мой», — написала Авейру.

«Ювентус» до перехода Роналду семь раз подряд становился чемпионом итальянской Серии А. 34-летний футболист покинул мадридский «Реал» и перешел в «Ювентус» в 2018 году.

Сумма трансфера футболиста составила €112 млн. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.