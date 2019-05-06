Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов

Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городского совета.

«Задолженность населения на 01.05.2019 года составляет более 7 млн гривен (около $265 тыс. — Ред.). КП «Первомайский городской водоканал» из-за нехватки средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию», — говорится в сообщении.

5 февраля депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» предложили принять закон, предполагающий списание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, сформировавшейся на 1 января 2019 года.

Отмечалось, что задолженность населения за поставки газа составила около $958 млн, за отопление и горячую воду — примерно $605 млн, за электроэнергию — около $174 млн.