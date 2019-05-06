Появилось видео с найденной на дне Финского залива советской подлодкой

В распоряжении «Известий» оказалось видео, снятое на дне Финского залива вблизи острова Большой Тютерс. Здесь экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» нашла подлодку Щ-302 «Окунь», которая затонула в годы Великой Отечественной войны.

Известно, что субмарина подорвалась на мине при выходе на боевое задание в октябре 1942 года. После этого ее никто не видел. Также без вести пропали 37 членов экипажа подлодки, которые сейчас считаются погибшими. По словам руководителя экспедиции Константина Богданова, субмарину удалось найти только сейчас на глубине 67 м.

4 мая на дне Баренцева моря был обнаружен противолодочный корабль БО-224 времен Великой Отечественной войны. Судно удалось опознать по орудию, расположенному в носовой части. Корабль затопила немецкая подлодка 2 марта 1945 года. На его борту были 33 члена экипажа.