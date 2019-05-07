Волна циклонов: что происходит в Восточной Индии после удара стихии

Циклон «Фани», обрушившийся на восточные штаты Индии, стал одним из самых разрушительных в истории страны за последние 20 лет. Его пик пришелся на 3–5 мая. К воскресенью, 5 мая, местные власти сообщали как минимум о 29 погибших. Однако, вероятнее всего, жертв могло быть больше — еще более миллиона человек властям удалось экстренно эвакуировать. Что сейчас происходит в пострадавших районах, можно увидеть в галерее «Известий»