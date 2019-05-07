Волна циклонов: что происходит в Восточной Индии после удара стихии

Циклон «Фани», обрушившийся на восточные штаты Индии, стал одним из самых разрушительных в истории страны за последние 20 лет. Его пик пришелся на 3–5 мая. К воскресенью, 5 мая, местные власти сообщали как минимум о 29 погибших. Однако, вероятнее всего, жертв могло быть больше — еще более миллиона человек властям удалось экстренно эвакуировать. Что сейчас происходит в пострадавших районах, можно увидеть в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Основной удар пришелся на восточный штат Орисса, расположенный на побережье. Здесь закрытыми остаются многие аэропорты, в целях безопасности власти отменили более 200 поездов. На фото: пассажиры в здании одного из железнодорожных вокзалов
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Фото: REUTERS/Stringer
Серьезнее всего пострадал город Пури (на фото), где сильные ливни в пятницу, 3 мая, привели к оползню. Кроме того, улицы города оказались завалены деревьями
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/KM Asad
Пострадал также соседний штат, Западная Бенгалия. На фото: эвакуированные жители в здании местной начальной школы.
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Фото: REUTERS/R. Narendra
По данным властей, из 29 погибших, о которых было известно к началу недели, 21 человек погиб в Пури в результате оползня
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Фото: Global Look Press/Hindustan Times/Arijit Sen
В полиции штата Орисса журналистам рассказали, что большего числа жертв удалось избежать, благодаря вовремя проведенной эвакуации — во временные лагеря власти успели переместить более миллиона человек. Всего в Ориссе, Восточной Бенгалии и соседнем с Индией Бангладеш было эвакуировано более 3 млн жителей
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Фото: Global Look Press/Hindustan Times/Arijit Sen
Когда циклон обрушился на восток Индии, максимальная скорость ветра в некоторых районах составляла около 200 км/ч — многие деревья и опоры линий электропередачи были вырваны из земли с корнем, кроме того, ветер срывал крыши с домов, а принесенные циклоном сильные дожди размыли дороги (на фото: один из жителей города Пури во время молитвы после прихода циклона)
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Dhiraj Singh
Восстановительные работы ведутся более чем в 10 тыс. деревень и 52 городских округах
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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Arijit Sen
Эта рыбацкая деревня Пентакота, расположенная недалеко от города Пури, была практически полностью стерта с лица земли
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ahmed Salahuddin
Власти Индии уже начали возвращать эвакуированных жителей в свои дома, однако на то, чтобы завершить это процесс, потребуется несколько дней
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