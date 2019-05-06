Умерла американская актриса Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Она умерла по естественным причинам в своем доме.

Барбара Перри родилась в 1921 году в Норфолке. Актриса сыграла множество ролей в различных жанрах. Особую любовь публике ей принесло участие в телевизионной передаче «Шоу Дика Ван Дайка». Среди ее значимых ролей также участие в драме «Шоковый коридор» и картине «Обнаженный поцелуй».

Ранее сообщалось, что ушел из жизни актер Питер Мейхью. Он прославился ролью Чубакки в «Звездных войнах». Мейхью умер в возрасте 74 лет 30 апреля.