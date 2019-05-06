Стажеры Volkswagen создали новый электромобиль

На крупнейшей молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo, которая пройдет с 15 по 23 июня в Ганновере (Германия), компания Volkswagen представит автомобиль eGon, который построен на базе электрической модели e-Golf. Об этом 6 мая пишет Motor.

Ходовой макет создан стажерами немецкой марки и демонстрирует технологии, обычно скрытые от глаз владельцев автомобилей. У eGon отсутствуют кузовные детали, поэтому посетители выставки смогут увидеть, насколько сложен и технологичен электрокар.

Отмечается, что Volkswagen e-Golf оборудован двумя электромоторами общей мощностью 136 л.с. и тяговой батареей. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,6 сек., а его максимальная скорость составляет 150 км/ч. На одной зарядке аккумулятора электрокар проезжает до 300 км.

16 апреля сообщалось, что на российском рынке стартовали продажи кроссовера Volkswagen Touareg в новой комплектации Exclusive. Автомобиль будет стоить не менее 4,259 млн рублей.