Прямой эфир

Стажеры Volkswagen создали новый электромобиль

0
Фото: Volkswagen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На крупнейшей молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo, которая пройдет с 15 по 23 июня в Ганновере (Германия), компания Volkswagen представит автомобиль eGon, который построен на базе электрической модели e-Golf. Об этом 6 мая пишет Motor.

Ходовой макет создан стажерами немецкой марки и демонстрирует технологии, обычно скрытые от глаз владельцев автомобилей. У eGon отсутствуют кузовные детали, поэтому посетители выставки смогут увидеть, насколько сложен и технологичен электрокар.

Отмечается, что Volkswagen e-Golf оборудован двумя электромоторами общей мощностью 136 л.с. и тяговой батареей. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,6 сек., а его максимальная скорость составляет 150 км/ч. На одной зарядке аккумулятора электрокар проезжает до 300 км.

16 апреля сообщалось, что на российском рынке стартовали продажи кроссовера Volkswagen Touareg в новой комплектации Exclusive. Автомобиль будет стоить не менее 4,259 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объявлена дата премьеры BMW 8-Series Gran Coupe
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017