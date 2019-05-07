Групповая цель: как немцы выбирают лучшего стрелка

Шютценфест — традиционный праздник стрелков в Швейцарии и Германии, особенно популярен в Баварии и Нижней Саксонии. Он проводится ежегодно начиная с XVI века, когда в городах начали формироваться локальные оборонительные союзы для защиты от нападений разбойников. Со временем союзы стрелков начали проводить смотры и состязания, масштабы празднеств росли. Сейчас самым масштабным в мире считается праздник стрелков в Ганновере — здесь собираются несколько тысяч участников и более миллиона гостей. Набор мероприятий, даты проведения, традиции и дресс-код имеют свои особенности в каждом регионе. На фото: баварские стрелки в традиционных костюмах
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Фото: Global Look Press/dpa/Andreas Gebert
Одно из мест сбора баварских стрелков — стадион в Гармиш-Партенкирхене, где проходили Олимпийские игры 1936 года. Ежегодно в мае сюда приезжают несколько тысяч представителей стрелковых отрядов
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Фото: Global Look Press/dpa/Andreas Gebert
Центральные события праздника — шествие с оркестрами и знаменами, жонглирование флагами и состязания в меткости, в ходе которых выбирают короля стрелков. Раньше мишенями служили дикие животные, сейчас специально для торжеств готовят фигуры из дерева
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Фото: Global Look Press/dpa/Angelika Warmuth
Значки, медали, другие знаки отличия на мундирах позволяют определить принадлежность к тому или иному союзу, свидетельствуют об успехах и заслугах их обладателя и даже о политических предпочтениях. Среди наград этого стрелка обнаружился значок с изображением бывшего премьер-министра Баварии Штрауса
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Фото: Global Look Press/dpa/Angelika Warmuth
Ни один праздник стрелков не обходится без пива
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Фото: Global Look Press/dpa/Angelika Warmuth
Как и во всех остальных городах, в Бенедиктбойерне все усаживаются за длинные столы, чтобы обсудить последние новости и хорошо повеселиться
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Фото: Global Look Press/dpa/Angelika Warmuth
Торжества в Бенедиктбойерне проходят при любой погоде, иногда бывает и под снегом
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Фото: Global Look Press/dpa/Angelika Warmuth
На праздниках стрелков всегда разворачивались ярмарки, где можно было наесться и напиться вдоволь, а также купить разнообразные товары
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Фото: Getty Images/Miguel Villagran
Национальные танцы во время торжеств, проходивших 3 мая в Фишбахау
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Фото: Getty Images/Miguel Villagran
Торжества обычно длятся несколько дней, а их кульминацией становятся награждения победителей соревнований, фейерверки, факельные шествия
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