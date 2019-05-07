Групповая цель: как немцы выбирают лучшего стрелка

Шютценфест — традиционный праздник стрелков в Швейцарии и Германии, особенно популярен в Баварии и Нижней Саксонии. Он проводится ежегодно начиная с XVI века, когда в городах начали формироваться локальные оборонительные союзы для защиты от нападений разбойников. Со временем союзы стрелков начали проводить смотры и состязания, масштабы празднеств росли. Сейчас самым масштабным в мире считается праздник стрелков в Ганновере — здесь собираются несколько тысяч участников и более миллиона гостей. Набор мероприятий, даты проведения, традиции и дресс-код имеют свои особенности в каждом регионе. На фото: баварские стрелки в традиционных костюмах