Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм

Султан Брунея Хассанал Болкиах сообщил, что в отношении казней за супружескую измену и гомосексуальные связи будет действовать мораторий, передает 6 мая «РИА Новости» со ссылкой на Radio Television Brunei.

«В течение более чем 20 лет мы применяли де-факто мораторий в отношении выполнения смертной казни для судебных дел, подпадающих под общее право. Это также будет применяться для дел, подпадающих под указ о шариатском УК», — подчеркнул Болкиах.

Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле. Также введен закон об ампутации конечностей у осужденных за воровство.

Бруней подписал, но не ратифицировал Конвенцию ООН против пыток. Однако смертная казнь в стране применяется очень редко. В последний раз это произошло в 2017 году за дело, связанное с наркотиками.