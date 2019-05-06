Назван простой способ предотвратить раннюю смерть

Зарубежные исследователи проанализировали данные 63 тыс. человек и пришли к выводу, что умеренные физические нагрузки два раза в неделю снижают риск ранней смерти примерно на 30%. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в JAMA Internal Medicine.

Отмечается, что речь идет о регулярных тренировках на выходных (в субботу и воскресенье) общей продолжительностью 150 минут. Также специалисты выяснили, что люди, которые часто занимаются спортом, имеют более низкий риск развития хронических заболеваний.

«Если вы практикуете спорт один раз в неделю, то вам особенно необходим хороший разогрев перед занятием. Иначе велика вероятность получить травму», — отмечается в сообщении.

28 апреля стало известно, что стресс на работе и нарушение сна в среднем в три раза повышают риск смерти работников с гипертонией. Исследователи в течение 18 лет следили за жизнью 1959 гипертоников в возрасте от 25 до 65 лет. Эксперимент показал, что люди, работающие на нервной работе, умирали из-за сердечно-сосудистых заболеваний чаще.