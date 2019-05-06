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Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), хотят получить коллекторы. С таким предложением «Национальная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА) обратилась в Госдуму. Так в организации хотят решить проблему ошибочных звонков.

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Он добавил, что коллекторы не имеют права проверять телефонные номера должников, которые они получили от кредитных организаций.

Кроме того, в принятом в третьем чтении ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» коллекторам не дадут права доступа к создаваемой базе абонентов.

Эксперты считают, что эта мера создаст проблемы с защитой персональных данных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Коллектор не звонит дважды: взыскатели просят доступ к телефонам должников

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