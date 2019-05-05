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Туберкулез будут лечить без побочных нейроэффектов

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Carsten Leuzinger
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В Курчатовском институте разработали новую лекарственную форму эффективного противотуберкулезного антибиотика циклосерина — он находится в Перечне основных лекарственных средств ВОЗ.

Положительное свойство препарата — устойчивость к нему развивается редко и крайне медленно. Но есть и обратная сторона — негативное побочное действие на нервную систему человека.

Российские ученые предложили доставлять циклосерин в организм больного с помощью полимерных частиц, за счет этого удалось снизить риск возникновения побочных проявлений и повысить эффективность лечения.

Лекарство уже прошло доклинические испытания, и результаты превзошли ожидания ученых.

На мышах, инфицированных туберкулезом, было показано, что достигнутый за счет применения полимерных частиц противотуберкулезный эффект, оцениваемый по числу колоний микобактерий в легких и селезенке, в два–четыре раза выше, чем у стандартного циклосерина. Также была показана эффективность нового препарата в отношении резистентных штаммов микобактерий. Но главное, чего удалось достичь ученым, — это снизить нейротоксичность.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Безбредное лекарство: туберкулез будут лечить без побочных нейроэффектов

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