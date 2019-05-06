За последний год произошло не менее восьми аварий с Sukhoi Superjet 100. Например, в апреле имела место 11-часовая задержка рейса Москва–Воронеж из-за технического сбоя. В марте лайнер «Аэрофлота» экстренно приземлился в Шереметьево. У воздушного судна треснуло лобовое стекло. В октябре 2018 года Sukhoi Superjet-100 вылетел в Ханты-Мансийск, но вернулся. У самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

По данным экспертов, лайнеры Sukhoi Superjet-100 выходят из строя раньше срока.