Аномально жаркая погода установилась на Урале

Необычная для мая жара пришла в Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов и более. Такая погода продержится до Дня Победы, сообщили в пресс-службе Уральского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Курганской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Ожидается до 25 градусов при порывах ветра до 14 м/с, передает ИА «Ура.ру». В Свердловской и Челябинской областях тоже будет до плюс 25.

В Тюменской области столбик термометра поднимется до 23 градусов. А в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах возможны мокрый снег и дождь, гололед.