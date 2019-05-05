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Автодорога частично обрушилась в ХМАО

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Фото: vk.com/Это Юганск, детка! Нефтеюганск
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Мост размылся на участке автодороги по направлению из Нефтеюганска в Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили пользователи сообщества «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» в воскресенье, 5 мая.

«Всех отправляют в объезд, через военкомат! Будьте внимательны, выезжайте раньше! Отправьте по группам вдруг у людей поезд!!!» — говорится в записи. Среди причин обвала называется промыв грунта.

В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово. На время восстановительных работ организован объезд участка через 714-й км автодороги и через 676-й км трассы.

Отмечается, что сотрудники ремонтных служб приложат все усилия, чтобы в ближайшее время восстановить движение на перекрытом участке дороги.

Ранее 12 апреля из-за затопления участка дороги Арья–Атазик в Нижегородской области была организована лодочная переправа.

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