Наши прихожане трепетно готовились к Рамадану и с молитвами вступают в священные дни этого месяца. Нынешний пост, начинающийся 6 мая, — один из важнейших столпов нашей религии, месяц осмысленного выбора прямого пути, который мы целиком посвящаем глубокому познанию Аллаха и Его Слов — Священного Корана.

Соблюдая пост, мы возвращаемся к истокам своей религии, отдаем дань уважения памяти мусульман, удостоившихся чести первыми исполнить предписание нашего Создателя.

Рамадан — это месяц, в который было начато ниспослание Священного Корана и началась посланническая деятельность Пророка нашего Мухаммада. И для нас пост — это испытание, пройдя через которое, мы очищаем свою душу и укрепляем свой разум. Сегодня подавляющим большинством людей уже осознается истина, что мировые и традиционные религии не несут в себе агрессии и зла, напротив — они ниспосланы для борьбы со злом, для преодоления пороков, для воспитания и раскрытия в человеке его лучших качеств.

Господь выделил Рамадан над остальными месяцами года, сказав: «Рамадан — месяц, во время которого был ниспослан Священный Коран «в руководство для людей и как разъяснение прямого пути»(2:182), …

как ясные знамения наставничества и различение (между добром и злом)» (2: 185).

В течение 30 дней мусульмане от рассвета до захода солнца воздерживаются от еды и питья. Однако такое воздержание — лишь внешняя сторона соблюдения поста. Главное же в Рамадане — то, что это время мы целиком посвящаем глубокому познанию Всевышнего Аллаха и Его Слова.

В светлые дни месяца Рамадан нам дарована возможность исполнить предписание нашего Создателя, переданного всеми Его посланниками и провозглашенного во всех Его Писаниях. Священный Коран учит нас: «О верующие! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Так вы сможете (стать) сдержанными» (2: 183). Именно сдержанность и терпение должны стать главными целями, которые мы стремимся достигнуть, лишая себя еды и питья в этот месяц ради довольства Всевышнего.

В течение каждого дня Рамадана мы укрепляем свой дух и вновь учимся обуздывать свои страсти. Это благословенное время роста нашей духовности и упрочения нравственности. «Голодая целый день, человек начинает ощущать то, с чем сталкивается обездоленный и нуждающийся, он становится милосерднее и добрее по отношению к другим».

Мусульмане воспринимают сложности и усилия соблюдения поста в качестве милости Творца и дарованной нам уникальной возможности еще более эффективно воспитать в себе терпение и сдержанность, сострадательность и человеколюбие.

Месяц Рамадан — подготовка к тому, чтобы и во все остальные месяцы и годы нашей жизни мы избегали ошибок, исполняли свой религиозный долг. И это приблизит нас к Всевышнему, позволит надеяться на Его милость и милосердие. Искреннее выполнение своих обязанностей перед Всевышним дает в полной мере прочувствовать дары, скрытые Им в поклонении.

Милосердие и миролюбие — главные черты нашей благословенной религии. Живя в одном большом и глобальном мире, мы, российские мусульмане, помним и соблюдаем столпы своей веры. Самое главное для нас — это сохранить себя на пути истины и веры, на пути, указанном самим Всевышним.

Создатель воспитывает в нас милосердие и добродетель, призывая к щедрости и помощи ближнему. Мусульмане России в молитвах, обращенных к Создателю, и всей своей жизнью во все времена подтверждали приверженность межнациональной и межконфессиональной толерантности, которая на протяжении веков является основой взаимоотношений народов нашей России, представителей разных национальностей и вероисповеданий.

Священный Коран учит: «О люди! Воистину, создали Мы вас мужчинами и женщинами и сделали народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Ведь самый благочестивый из вас перед Аллахом тот, кто наиболее богобоязненный» (49:13).

Российские мусульмане всегда гордились тем, что являются частью большой семьи народов, и важно, чтобы в этой семье всегда царили мир и согласие. История учит, что попытки диктата какой-то одной культуры, одной цивилизации, так же, как диктат со стороны одного государства, однополярность силы, неизбежно порождали конфликты, разрушая мир и уничтожая жизни.

Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы война и кровопролитие никогда не обрушивались на головы россиян, чтобы для мусульман России новые времена стали периодом дальнейшего возрождения духовности, культуры и традиций, ибо люди без духовных корней остаются без прошлого, а без прошлого нет будущего.

Духовному очищению, осмыслению земного пути, возвышению мыслей и чувств, а главное, укреплению веры посвящен наш пост.

Прошу Всемилостивого Создателя укрепить нашу веру, увеличить нашу добродетель, посеять в наших сердцах чувства милосердия и сострадания к ближнему, даровать мир и благополучие нашей Отчизне и всему человечеству!

Ураза-байрам, праздник завершения поста Священного месяца Рамадан, приходится в этом году на 4 июня. Наступит день общей радости, счастливого времени обретения искренности и душевной гармонии, неизменного стремления к милосердию. Мы молим Всевышнего о Его милосердии ко всем, находящимся на прямом пути.

Я желаю всем нам снискать Его Благословение и Милость.



Молю Всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие!

Автор — председатель Совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман Российской Федерации

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