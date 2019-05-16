Одна такая: в Исландии со времен викингов оберегают местную породу лошадей

Запрет распространяется не только на лошадей других пород или тех, кто был выращен за рубежом. Если лошадь по каким-то причинам потребуется вывезти за пределы страны, например на выставку или соревнования, вернуть ее будет уже нельзя. Таким образом живущих здесь животных оберегают от инфекций