Одна такая: в Исландии со времен викингов оберегают местную породу лошадей

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Eva Frischling
В Исландии не найти других лошадей, кроме низкорослых, мохнатых и очень обаятельных представителей особой местной породы. Закон, запрещающий ввоз лошадей из других стран, был принят в стране еще в X веке и действует до сих пор
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Harry Laub
Запрет распространяется не только на лошадей других пород или тех, кто был выращен за рубежом. Если лошадь по каким-то причинам потребуется вывезти за пределы страны, например на выставку или соревнования, вернуть ее будет уже нельзя. Таким образом живущих здесь животных оберегают от инфекций
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Moritz Wolf
Помимо грубоватой внешности, эти животные отличаются выносливостью и сообразительностью. Еще они очень дружелюбны по отношению к человеку
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Кроме того, исландские лошади, в отличие от большинства сородичей, способны уверенно передвигаться по льду — зимой здесь даже устраивают специальные скачки
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Olaf Krüger
Это долгожители — некоторые из них доживают до 40 лет, хотя в среднем лошади живут до 20–30 лет
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Robert Haasmann
Если большинство лошадей владеют тремя основными аллюрами — то есть могут двигаться шагом, рысью или галопом, — то у исландских их в арсенале пять. К «стандартному набору» добавляется еще иноходь (когда лошадь одновременно выносит вперед переднюю и заднюю ноги с одной стороны) и тельт — способ передвижения, при котором задние ноги выносятся вперед передних, создавая эффект рывка
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Dirk Bleyer
Выращивают лошадей в табунных условиях, большую часть времени они проводят на улице, но назвать их полудикими нельзя — многие активно используются в спорте, а также для прогулок или для работы в полях
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Mara Brandl
Говорят, что своим невысоким ростом (из-за которого их часто путают с пони) они обязаны логистическим сложностям — викинги когда-то завозили сюда скот на лодках, поэтому предпочтение отдавали животным низкорослым
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Mara Brandl
При этом действующий в стране закон не запрещает вывозить животных и, главное, рассказывать о них жителям Европы. В результате исландские лошади пользуются большой популярностью в Европе — в том числе для детских занятий или прогулок
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