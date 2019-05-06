Сторонники объединения театров ссылаются на то, что негоже мешать художественным лидерам, которых поддержали труппы в их стремлении к интеграции. И тем более не надо обсуждать такие решения с широкой общественностью. Согласна, будь это частные театры Валерия Фокина и Евгения Марчелли, нет вопросов. Но эти театры — федеральные. Есть зрители, публика, для которой они существуют и ставят спектакли, та самая широкая общественность, ничего общего с советскими идеологемами не имеющая.

Почему так рьяно и вдохновенно ярославцы отстаивают Волковский театр? Да потому, что есть ментальное пространство города, в котором существует свой гений места. В Ярославле, безусловно, это основатель первого русского театра Федор Волков. Выдающаяся историческая фигура, которая играет ведущую роль в жизни Ярославля как родины русского театра.

В Петербурге и Москве театров множество — объединяйте на здоровье, а в Ярославле Волковский драматический — один. Связи города с гением места возникают и передаются его жителям вне всякого письменного или официального подтверждения. Он — неотъемлемая часть комплекса ярославской идентичности, чувства родины, сплоченного на почве театра ярославского сообщества. Здесь главенствует дух, а не буква. А далее в действие вступает сама история.

В Петербурге в 1756 году был учрежден русский театр как государственный. В Ярославле в 1750-м возник первый русский профессиональный частный театр. Теперь нам говорят, что его не существует как Волковского дома. Однако имя театра сформировано историей и теми, кто продолжал дело Волкова на сцене ярославского театра два века подряд и продолжает сегодня. Начинать историю Ярославского театра с 1911 года, когда было построено нынешнее здание, нелепо. Вся историческая линия свидетельствует, что имя Волкова не только не было забыто ярославцами разных времен и эпох, но и непосредственно связано с театром.

Дух Федора Волкова незримо присутствовал в ярославском театре Мельгунова, где Дмитревский в 1786 году играл роль Синава в трагедии Сумарокова «Синав и Трувор». Шляхетский корпус связывают фигуры Волкова, Сумарокова, Мельгунова и Дмитревского. Мельгунов был начальником корпуса в 1756 году, участвовал в становлении Русского театра. В 1842 году газета «Ярославские губернские ведомости» сообщает об открытии в городе нового здания театра, по общему признанию, одного из лучших театральных зданий в провинции. «Возобновился перед нами пример Волкова…» Мысль построить театр возникла у петербургского купца Алексеева, после того как он сыграл Волкова в спектакле «Федор Волков, или День рождения русского театра» Шаховского. В 1856 году в 100-летие учреждения русского театра в Ярославль с гастролями приезжал Щепкин. Выступая на обеде, данном в его честь, великий русский актер сказал: «…Кому мы всем этим обязаны? Кто, где, когда, впервые привил к нашей жизни новое искусство? Он, незабвенный наш Федор Григорьевич Волков, здесь в Ярославле, 100 лет тому назад...»

В 1900 году Россия торжественно отмечала 150-летие рождения русского театра. Торжества, которые были названы Волковскими, по распоряжению императора Николая II проводились в Ярославле. Актеры Александринки тогда были вдохновлены тем, что «на их долю выпала высокая честь выступать в первом русском театре и именно в такой великий для каждого сценического деятеля день».

А теперь главный вопрос: если Волковский театр — самозванец, беспрецедентно захвативший 270-летнюю историю русского театра, если сам ярославский театр не соответствует имени Федора Волкова, то откуда же возникает «историческая целесообразность» объединения театров? И с кем объединяться Александринке? С нелегитимным, фальсифицированным театром, которого не существует?

Думаю, теперь, когда и СТД РФ, и власти Ярославля направили свои предложения руководителям страны о присвоении Волковскому театру статуса особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, при положительном решении многие вопросы снимутся сами собой.

Автор — доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ

С альтернативной точкой зрения на проблему выступила театровед, доктор искусствоведения Инна Соловьева

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