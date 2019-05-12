75 лет назад, 12 мая 1944 года, завершилась Крымская наступательная операция Красной армии. Полуостров был очищен от оккупантов за 35 дней. Остатки гитлеровских войск сложили оружие. Символично, что это произошло на Херсонесском мысе — там, где во времена князя Владимира началось крещение Руси…

Черноморская эскадра возвращалась в Севастополь. Моряки и флотские летчики в те дни подтвердили свою героическую репутацию: только за один день — 10 мая — морская авиация потопила 25 и повредила 14 вражеских кораблей.

Битва за Крым не прекращалась с первых дней войны. В ноябре 1941 года гитлеровцы подошли к Керчи и Севастополю. «Город русских моряков» той осенью остался неприступным, но Керчь оказалась в руках захватчиков. Под Новый год части Закавказского фронта Красной армии десантировались в Крым и выбили захватчиков из Керчи и Феодосии. Перелом в великом противостоянии к тому времени еще не наступил, и в мае 1942-го немцам снова удалось захватить Керчь, а 3 июля и Севастополь… На этот раз оккупация затянулась почти на два года. Немцы постарались превратить Крым в неприступную крепость, которая обеспечивала им контроль над Азовским морем и могла стать удобным плацдармом для экспансии на Кавказ.

В историю Великой Отечественной навеки вписан подвиг «бессмертного гарнизона» Аджимушкайских каменоломен. Там развернулось крупнейшее подземное сражение в истории человечества. Первое время захватчики не могли понять, откуда внезапно появляются «партизаны», а они в прямом смысле слова выходили из-под земли. В кромешной тьме, почти без воды и пищи, защитники города не сдавались и продолжали сопротивляться до последней капли крови. Чтобы уничтожить подземный гарнизон, гитлеровцы взорвали входы и выходы из каменоломен, компрессорами вкачивали в штольни отравляющий газ. Партизанская почта доносила до страны голос героев: «Всем народам Советского Союза! Мы, защитники Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но не сдаемся!» Больше пяти месяцев в нечеловеческих условиях вели борьбу герои Аджимушкая.

Крымская наступательная операция началась 8 апреля, но бои на Керченском полуострове шли с ноября 1943 года, когда десант 18-й армии, преодолев заминированный пролив, под ураганным огнем закрепился на небольшом плацдарме в поселке Эльтиген. На этом пятачке, на «огненной земле», они держались 40 дней и ночей, не считаясь с обстрелами, отражая вражеские атаки. Вызывали огонь на себя, сковывали силы гитлеровцев. С неба их поддерживали летчицы из 46-го женского полка ночных бомбардировщиков. Десанты расшатали гитлеровскую оборону.

Крым никогда не сдавался. В освобождении всех городов полуострова участвовали партизаны. 10 апреля войска Отдельной Приморской армии генерала Андрея Ерёменко пошли в наступление. Гитлеровские части, прикрывавшие город с севера, были сметены. Одновременно части 4-го Украинского фронта, которым командовал генерал армии Фёдор Толбухин, прорвали оборону врага на Перекопском перешейке. Через два дня знамя Победы развивалось над Симферополем, а через месяц — и над Севастополем, за который захватчики сражались с особенным ожесточением. Чтобы осознать напряжение тех сражений, достаточно вспомнить о подвиге лейтенанта Михаила Дзигунского, который со своим взводом первый ворвался во вражеские траншеи во время штурма Сапун-горы и накрыл своим телом амбразуру дота, повторив подвиг Александра Матросова…

Освободители входили в города, в которых мало что напоминало о цветущем довоенном Крыме. Красноармейцев встретили величественные руины колоннад и заводов. В то же лето в разрушенных кварталах Севастополя, Симферополя, Алушты, Керчи восстанавливали школы, чтобы 1 сентября дети, отвыкшие от уроков, могли сесть за парты.

Именно в Крыму впервые основательно сработала Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников — и на Нюрнбергском процессе весь мир узнал про Багеровский ров. Там в ноябре 1941 года нацистские каратели казнили 7 тыс. крымчан. 14 тыс. мирных жителей Керчи захватчики угнали в Германию. Следствие подтвердило и другие чудовищные факты: пытки и расстрелы пленных и даже отравление сотен керченских школьников…

Гитлеровцы отчаянно сражались за каждый километр крымской земли: достаточно посмотреть на карту европейской части нашей страны, чтобы понять, что этот полуостров — не только мощная крепость, почти сплошь окруженная водой, но и ключ к Причерноморью.

Пока Крым оставался оплотом вермахта, опасность нависала и над Кавказом, и над Украиной. О том, какое значение придавалось избавлению Крыма от оккупации, косвенно говорит известный факт: в феврале 1945 года Сталин открыл конференцию «большой тройки» не где-нибудь, а в Ялте. Для всего мира это был сигнал: если мы прочно обосновались в Крыму — значит, и взятие Берлина не за горами.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

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