Шум, поднявшийся вокруг объединения Волковского и Александринского театра, мне не понятен. Их заставляют объединяться? Нет! Если же институции сами договорились, если труппы и худруки согласны — так кому какое дело? Причем тут Союз театральных деятелей? А уж обсуждение «широкой общественностью»...

На моей долгой памяти много было таких обсуждений самых разных тем — и в 1930-е годы, и в 1950-е, и в 1960-е. И никогда ничего толкового из этих обсуждений не получалось. Бывает, что люди хотят сойтись. Бывает, хотят разойтись. В добрую минуту!

Если говорить хоть сколько-нибудь серьезно, то вся эта борьба за историческое первенство и претензии на него Театра имени Волкова напоминают мне анекдотическую ситуацию с книгой «2 тыс. лет армянского театра» Георга Гояна. В этом почтенном труде, действительно, содержалось много полезной и даже ценной информации. Но в целом «2 тыс. лет армянского театра» на основании раскопок античного амфитеатра на территории Армении — это смешно.

И точно так же анекдотично, на мой взгляд, воспринимать то, что было в середине XVIII века, и то, что есть сейчас, как один и тот же «театр Волкова».

Ярославль — прекрасный город, и родина Федора Волкова. Это был действительно замечательный человек, и вся семья Волковых была прекрасная, интересная. Очень хорошую книгу об этом периоде написала Людмила Старикова «О Федоре Волкове. В поисках истины». И поклониться Федору Волкову ездили деятели театра, начиная с XIX века.

Однако и сам Федор Волков, как все помнят, и актеры его самодеятельной труппы были очень быстро переселены в Петербург. Там труппа его была расформирована. Он и несколько товарищей остались учиться в Шляхетском кадетском корпусе. А потом вошли в труппу созданного указом императрицы первого русского профессионального театра.

И мне совершенно не ясно, почему современный Волковский театр, здание которого было построено в 1911 году (и, к слову, далеко не является идеальным образцом русской архитектуры) следует считать старейшим или первым русским театром, ведущим родословную от труппы Федора Волкова. Этот театр просто был назван в его честь. Вот, кстати, в Москве есть Театр имени Ермоловой. Замечательный театр, прекрасно к нему отношусь, но к Марии Николаевне Ермоловой он никакого отношения не имеет. Как и Театр им. Федора Волкова к Федору Волкову.

Когда Театр им. Федора Волкова объявил себя старейшим русским театром, нам, историкам, нужно было протестовать, кричать, что это неправда, что это не так. Выходить на пикеты. Потому что, один раз фальсифицировав историю, мы вступаем на порочный путь.

Вообще, в разговоре о рождении русского театра, я бы вспоминала не институции, а людей. Директора первого русского театра Александра Сумарокова. Обязательно нужно вспоминать и чествовать Ивана Афанасьевича Дмитревского, сподвижника Волкова. Сколько в нем было русского изящества! Какой тонкий человек был, какое цветение крупного ума!

Но если всё же рассматривать вопрос первенства, то больше всего прав на титул «старейшего русского театра», пожалуй, у Александринки. Юбилеи Александринского театра всегда было принято отсчитывать или от 1756 года, со времен указа Елизаветы Петровны, или от 1832 года, времени открытия гениального театра Карло Росси. Но решающий аргумент в пользу Александринки тот, что русская драматическая (императорская ли, советская ли) труппа существовала здесь в силу организационных устройств непрерывно.

Впрочем, на мой взгляд, все эти игры в конечном счете, не очень приличны. Если спросите, кто сейчас лучше выглядит, Александринка или Волковский театр, то я скажу, что Александринка. И Валерий Фокин, пожалуй, как режиссер для меня поинтереснее будет. Но если Александринский театр и Театр имени Волкова решили объединиться, это их выбор и их желание.

А весь этот шум недостоин великих событий.

Автор — театровед, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии РФ

С альтернативной точкой зрения на проблему выступила доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Маргарита Ваняшова

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