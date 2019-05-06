Выбрав путь масштабного развития атомной энергетики, Россия в последние годы стала мировым лидером в области использования атомной энергии. Это, в частности, подтвердил прошедший в Сочи 15–16 апреля XI международный форум «Атомэкспо-2019», который объединил на единой площадке и международных экспертов, и руководителей госструктур, крупных компаний и общественных организаций.

Ближайшие годы станут решающими для будущего нашей страны. И это будущее непосредственно зависит от того, насколько успешно нами будет использован мировой научно-технологический потенциал. В условиях жесткой глобальной конкуренции успех зависит не только от обладания новейшими технологиями и продуктами. Он зависит от способности быстрее остальных выводить на рынки новейшую продукцию и эффективнее использовать ее для дальнейшего развития.

Мировые цели устойчивого обеспечения энергией могут быть достигнуты только при широком использовании атомной энергии в сочетании с энергетикой на возобновляемых источниках. В мире эта позиция имеет широкую поддержку, однако ее реальное воплощение будет зависеть от уровня безопасности атомных реакторов, внедрения замкнутого ядерного топливного цикла, снижения наработки высокоактивных радиоизотопов, повышения эффективности и полезного использования установленной мощности энергетических реакторов. В России для этого реализуется научно-технологический проект «Прорыв». Переход к замкнутому циклу использования ядерного топлива с использованием тепловых и быстрых реакторов существенно повысит экономическую эффективность атомной энергетики и обеспечит ее топливом на многие столетия.

Пока Россия является бесспорным лидером в разработке комплекса технологий для замкнутого ядерного топливного цикла. Но конкуренция на этом стратегическом направлении усиливается. Высокими темпами развиваются атомные технологии в Китае. Включились в конкурентную гонку и Соединенные Штаты. Еще в марте нынешнего года в сенат был внесен проект закона, призванного обеспечить лидерство США в атомной энергетике на основе современных реакторов с гарантированной безопасностью, которые способны обеспечить чистую, безопасную, доступную и надежную энергию для удовлетворения национальных и глобальных потребностей.

У нас до сих пор есть сомнения в необходимости актуализировать Стратегию развития атомной энергетики, а Штаты идут дальше: они намерены принять и новый закон, и новую стратегию.

Законопроект предписывает министру энергетики США обновить стратегический план развития атомной энергетики на десятилетний период, построить несколько исследовательских реакторов и увеличить сроки в соглашениях о покупке по специальным тарифам электроэнергии от АЭС с 10 лет до 40 лет. Это создаст финансовые условия для исследований, инноваций и инвестиций в ядерные реакторы нового поколения. Следовательно, кроме Китая у нас появляется еще один мощный конкурент.

Согласно решению правительства нашей страны, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года должна быть внесена на утверждение к 1 декабря. Необходимо, на мой взгляд, установить в этом документе конкретные цели, закрепляющие лидерство России в области строительства коммерческих реакторов на быстрых нейтронах, энергетических реакторов нового поколения с естественной безопасностью и технологических объектов замкнутого ядерного топливного цикла.

Новым импульсом в отрасли должен стать разрабатываемый в настоящее время национальный проект по продвижению атомных технологий: «Ядерная наука, техника и технологии». Этот проект, в частности, будет содействовать созданию в Обнинске инновационного научно-технологического центра — «Атомного Сколкова», что, очевидно, также приведет к дальнейшему развитию международного сотрудничества в области использования атомной энергии.

В заключение необходимо отметить, что атомный энергопромышленный комплекс России готов к технологическому прорыву, о котором в последнее время неоднократно говорил в своих выступлениях президент России. Надо действовать энергичнее и быстрее.

Автор — депутат Госдумы, член комитета по энергетике

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции