26 июня мы отмечаем годовщину пуска первой в мире атомной станции, которая расположена в нашем Обнинске и начала давать ток в 1954 году. В этот день уместно было бы напомнить, что означает атомная энергетика и — шире — ядерные технологии для нашей страны.

Прежде всего, наш атомный энергопромышленный комплекс — несомненная гордость России и важнейший фактор безопасности. Он обеспечивает нам сохранение ведущих позиций на основных направлениях научно-технологического прогресса. Доля энергии, вырабатываемой атомными электростанциями в общем энергобалансе страны, составляет сейчас около 19%, но при этом доля установленной мощности АЭС почти в два раза меньше — примерно 11%. Иными словами, атомные энергоустановки используются в стране вдвое более эффективно, чем угольные, парогазовые, гидроэлектростанции. При этом АЭС не создают парниковых газов и прекрасно вписываются в концепцию «зеленой энергетики».

По объему строительства и ввода атомных электростанций в эксплуатацию Россия остается в числе мировых лидеров. Причем те гигаватты, которые мы сегодня добавляем в энергосеть, производятся на новейших атомных реакторах — намного более эффективных и безопасных. На этом направлении лидерство России бесспорно. А создаваемый сейчас в нашей стране в рамках проекта «Прорыв» реактор на быстрых нейтронах будет еще эффективнее и безопаснее. Такие установки станут действительно прорывом в развитии ядерно-энергетических технологий. Аналогов этому проекту сегодня в мире нет.

Бесспорен и международный авторитет России в области научных ядерных исследований. На базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который строится в Димитровграде Ульяновской области, под эгидой МАГАТЭ создается Международный центр исследований. Россия вносит огромный вклад в реализацию ряда амбициозных международных проектов: создание термоядерного реактора (ITER), рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL), Европейского центра синхротронного излучения (ESRF), Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов (FAIR), Большого адронного коллайдера.

Но сегодня ядерные технологии — это далеко не только энергетика. Это еще и ядерная медицина, создание новых лекарств, синтез новых материалов, инновационное сельское хозяйство. Сегодня открывается новое окно возможностей для атомной физики и ядерных технологий. И прежде всего мы стоим на пороге реализации больших программ, связанных с ядерной медициной. На ее новейших достижениях будет во многом базироваться решение проблемы онкологических заболеваний.

Проектируется новое медицинское оборудование, создаются новые радиофармпрепараты, разрабатываются новые лечебные методики. Всё это сопровождается развитием цифровых технологий и требует новых высококвалифицированных кадров, что, в свою очередь, создает рабочие места в экономике и стимулирует развитие образования. Отрасль становится настоящим локомотивом экономики, драйвером технологического развития страны.

Особо хотелось бы подчеркнуть роль национальной атомной отрасли в предстоящем глубоком освоении Арктики. Роль эта связана не только с атомными ледоколами, но и с новой энергетической концепцией для северного региона — внедрением малых генерирующих установок на ядерном топливе. Реакторы для выработки тепла и электроэнергии мощностью до 300 МВт уже разрабатываются и должны будут полностью обеспечить наш Север энергией. Не придется больше тратить гигантские средства на поставку в Арктику горючего и загрязнять природу отходами энергетического производства. Не придется тянуть высоковольтные линии электропередач. Малые реакторы будут располагаться вблизи потребителя и работать как атомные батарейки, без дополнительного топлива более 10 лет. Они станут основой освоения Арктики, и не случайно вопросы развития Северного морского пути и Арктической зоны специальным законом теперь передаются в ведение Росатома.

Вообще правовое обеспечение деятельности атомной отрасли представляется сейчас одной из первоочередных задач. Потому что основы существующей нормативной базы создавалась слишком давно. Они были предназначены для регулирования исключительно вопросов энергетики и строительства атомных электростанций. Вопросы же, например, ядерной медицины никак не отражены в существующем законодательстве. Но медицинский центр с лучевой установкой и атомная электростанция — слишком разные объекты по своей природе, чтобы их можно было строить по одним и тем же законам. Ядерная медицина располагается на стыке двух областей, обе из которых находятся в поле жесткого нормативно-правового регулирования. Это понятно и оправданно, но иногда создает непреодолимые барьеры для реализации перспективных проектов, внедрения прогрессивных технологий и эффективных радиофармпрепаратов. Поэтому совершенно необходимо разработать и принять отдельную нормативно-правовую базу для ядерной медицины, а возможно, и сформировать специальные регулирующие органы.

Еще один важнейший фактор успешного развития атомной отрасли — ее общественная приемлемость, одобрение большинством граждан промышленного применения ядерных технологий. И здесь у атомщиков тоже немалые достижения. Как показывают результаты последних опросов «Левада-центра», около трех четвертей жителей России относятся к атомной энергетике положительно.