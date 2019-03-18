Французский министр назвала своего кота Брекситом за нерешительность

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо дала своему коту кличку Brexit — за нерешительность и непоследовательность. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» в понедельник, 18 марта.

«Я стала звать своего кота Brexit. Он будит меня утром мяуканьем, потому что хочет выйти из комнаты. Как только я открываю ему дверь, он застывает в нерешительности посередине, недовольно глядя на меня, когда я выставляю его за дверь», — заявила министр.

При этом Луазо сравнила неспособность определиться своего домашнего животного с политикой Лондона.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства поддержали его. 25 ноября 2018 года Европейский совет одобрил соглашение по Brexit и постановил обеспечить вступление в силу договора 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение британских законодателей, чего пока не произошло.

Недовольство законодателей, в частности, вызывает механизм «бэкстоп», в соответствии с которым Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

12 марта во время голосования в палате общин британские депутаты во второй раз отвергли условия сделки с Брюсселем по Brexit. На следующий день парламентарии отказались поддержать сценарий выхода Великобритании из Европейского союза без предварительных договоренностей. Это может привести к введению между ЕС и Соединенным королевством таможенных барьеров.