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Труппа Псковского театра драмы готовит «Очень громкую премьеру»

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Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина 11 и 12 апреля представит новый спектакль «Очень громкая премьера», комедию по мотивам пьесы Даниэля Наварро и Патрика Одекера. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В постановке режиссера Талгата Баталова заняты Александр Овчаренко, Ксения Тишкова, Екатерина Миронова, Евгений Терских, Максим Плеханов, Денис Кугай и заслуженный артист России Виктор Яковлев в роли заведующего постановочной частью.

Среди самых известных работ Баталова, номинированных на «Золотую маску» и участвовавших во многих международных фестивалях: «Узбек», «Двое в твоем доме» в московском «Театре.doc», «Пустота» в Тверском ТЮЗе.

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