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Балет об истории Каповой пещеры показали на Нуреевских днях в Уфе

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Фото: youtube.com
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Премьера балета «О чем молчат камни» состоялась на сцене Башкирского театра оперы и балета в рамках проекта «Нуреевские дни». Автор музыки — Николай Попов, член союза композиторов России.

Спектакль рассказывает о далеких событиях эпохи палеолита. В частности, в знаменитой Шульган-Таш зародилось искусство. Либретто основано на рассказах и диалогах с доцентом МГУ Владиславом Житеневым, автором первой научной монографии о Каповой пещере. В записи была задействована этно-группа «Йатаган», отмечает «МедиаКорСеть».

Капова пещера в заповеднике «Шульган-Таш» на территории Бурзянского района Башкирии известна благодаря наскальным рисункам первобытного человека эпохи палеолита, датируемым периодом от позднего солютре до среднего мадлена. Рисунки выполнены в основном краской из охры, смешанной с животным жиром, возраст их около 18 тыс. лет, изображены мамонты, лошади и другие животные, антропоморфные фигуры. Есть редкие изображения углем.

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