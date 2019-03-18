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Проект «Музейный квартал» стартовал в Пскове

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В Пскове начались ремонтно-реставрационные работы по проекту «Музейный квартал». Его историческим центром стал наиболее известный памятник самобытного гражданского псковского зодчества XVII века — Поганкины палаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике.

В проект вошли здание бывшей художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита (1913 год) и Дом ксёндза (XVII век). Планируется восстановить их первоначальный облик и сделать их комфортными для маломобильных посетителей.

По данным «Псковской ленты новостей», в раскопе со стороны улицы Некрасова археологи обнаружили мозаичную кружку из венецианского стекла, частично покрытую позолотой. Возможно, она принадлежала главе семьи — Сергею Поганкину.

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