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Почти 80 человек лишили свободы за неуплату алиментов в Оренбуржье

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В Оренбургской области судебные приставы УФССП подвели итоги работы по взысканию алиментов. За 2018 год было возбуждено 906 уголовных дел, по итогам рассмотрения которых к лишению свободы приговорили почти 80 человек.

Как сообщает региональное УФССП, о взыскании алиментов в 2018 году находилось на рассмотрении более 28 тыс. исполнительных документов. К административной ответственности были привлечены более 2,2 тыс. человек, к уголовной — 906. Из них, в свою очередь, почти 80 должников были приговорены судом к лишению свободы на срок до одного года, пишет РИА «Оренбуржье».

Отмечается, что в 2019 году к лишению свободы за неуплату алиментов приговорили трех человек, проживающих на территории Оренбургской области.

В 2018 году судебные приставы взыскали с россиян более 15 млрд рублей задолженности по алиментам. Фиксируется устойчивая динамика сокращения остатков неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей.

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