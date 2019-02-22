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Натравившего собаку на приставов предпринимателя осудили в Ульяновске

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В Ульяновске вынесен приговор в отношении директора местной фирмы, который обвиняется в применении насилия к представителям власти. Мужчина натравил на приставов собаку.

По данным суда, подсудимый должен был выплатить задолженность по договору займа в размере 3 млн рублей. Узнав о возбуждении исполнительного производства, мужчина заключил новые договоры со своей знакомой на незначительные суммы, оставив в залоге дом, земельный участок и гаражный бокс. Приставы попытались наложить арест на автомобиль должника, но он оказал сопротивление. Мужчина уселся за руль и несколько раз наехал бампером на приставов. Кроме того, подсудимый спустил на приставов овчарку, пишет 1ul.ru.

За применение насилия к представителям власти и уклонение от выплаты задолженности мужчина приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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